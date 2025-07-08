Вища освіта стає розкішшю: скільки доведеться заплатити у столичних вишах

У 2025/2026 навчальному році кілька провідних університетів Києва суттєво підвищили вартість навчання для студентів-контрактників. За підрахунками, вартість зросла в середньому на 15–20 тисяч гривень на рік у порівнянні з минулим роком, і тепер коливається від 45 до 70 тисяч гривень на бакалавраті та від 60 до 90 тисяч гривень на магістратурі, залежно від спеціальності.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) — один із лідерів зростання. Тут вартість навчання на таких популярних спеціальностях, як право, міжнародні відносини, економіка досягла 60–80 тисяч гривень на рік.

А Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського" встановив для першокурсників бакалаврату ціновий діапазон від 44,9 тис. грн (мінімум) до 67,6 тис. грн (максимум).

Серед найдорожчих напрямів у КПІ — менеджмент, фінанси, журналістика, маркетинг, міжнародні відносини та право.

Підвищення також зафіксовано у КНЕУ, НАУ, НПУ ім. Драгоманова та інших столичних ЗВО. Загальна тенденція — наближення до вартості навчання у приватних вишах.

Причинами подорожчання називають інфляцію та зростання цін на енергоносії, підвищення зарплат викладачам, витрати на цифровізацію, безпеку та підтримку інфраструктури та недофінансування з боку держави.

Окрім того, частина університетів намагається компенсувати зниження обсягів держзамовлення та скорочення кількості іноземних студентів через війну.

Уряд намагається частково стримати зростання цін на навчання в окремих галузях. Так, на спеціальностях право, медицина та міжнародні відносини встановлено максимальний поріг зростання вартості — не більше 10% на рік.

Також Кабмін анонсував механізм часткової компенсації навчання на окремих спеціальностях від 16,8 до 25 тисяч гривень на рік у вигляді державної субвенції.

Також передбачені гранти на навчання від держави для тих, хто набрав понад 150 балів на НМТ, навіть на контрактній формі.