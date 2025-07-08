У Києві невідомий застрелив чоловіка у припаркованому автомобілі

Сьогодні вранці в Деснянському районі Києва сталась стрілянина — невідомий чоловік застрелив людину, яка перебувала у салоні припаркованого автомобіля. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Інцидент трапився близько 7:00 на Троєщині. За попередніми даними, зловмисник підійшов до автомобіля, відкрив вогонь по водієві та одразу втік з місця події. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув на місці.

«Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7-ї ранку. Попередньо встановлено, що до припаркованого авто, в якому перебував чоловік, підійшов невідомий, вистрелив зі зброї та зник. Потерпілий помер від поранення», — йдеться в офіційній заяві поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку, кінологи та експерти-криміналісти. Наразі тривають активні розшукові заходи для встановлення особи стрільця та його затримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.