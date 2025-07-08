Повінь у Техасі: понад 100 загиблих, серед зниклих — діти з літнього табору

Унаслідок катастрофічної повені, що вразила штат Техас у п’ятницю, 4 липня, загинули щонайменше 104 людини. Як повідомляє CNN, десятки осіб досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальні операції тривають уздовж річки Гвадалупе, рівень якої піднявся до висоти двоповерхового будинку.

Стихія застала мешканців зненацька — упродовж кількох годин вода затопила житлові райони, дороги та табори відпочинку. Особливе занепокоєння викликає доля десяти дівчаток, які перебували в літньому таборі Camp Mystic в окрузі Керр і зникли безвісти під час повені.

«Наші серця розбиті разом з родинами, які переживають цю неймовірну трагедію. Ми постійно молимося за них. Ми підтримуємо зв’язок з місцевою та державною владою, яка невпинно виділяє значні ресурси на пошуки наших зниклих дівчат. Ми глибоко вдячні за підтримку з боку громади, служб швидкого реагування та посадовців усіх рівнів», — йдеться у заяві адміністрації табору.

Місцева влада закликає мешканців не наближатися до води та дотримуватися вказівок рятувальників. У регіоні оголошено надзвичайний стан. До пошуково-рятувальних робіт залучено понад 500 фахівців, гелікоптери, дрони та спеціалізовані човни.

Очікується, що найближчими днями рівень води почне спадати, однак синоптики не виключають повторних опадів у постраждалому регіоні.