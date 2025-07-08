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Суспiльство

Погода 8 липня: сильна спека до +39°

Погода 8 липня: сильна спека до +39°

У західних областях буде хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі та грози, подекуди град і шквали до 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті – сильні дощі. Температура повітря +26-31°, повідомили синоптики.

На решті території - мінлива хмарність, без опадів. Лише в Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря +35-39°, у північних та Вінницькій областях +29-34°. Вітер - південний, південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві та області - мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер - південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці + 31-33°, в області +29-34°.

 

Теги:

погода 8 липня
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