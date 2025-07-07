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Зеленський розповів Стармеру про свої очікування від зустрічі "коаліції охочих"

Зеленський розповів Стармеру про свої очікування від зустрічі "коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі «коаліції охочих».

«Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі «коаліції охочих», яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними», – написав він у телеграмі.

За його словами, з Стармером домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема «Рамштайн».

Британська сторона наразі про цю розмову не повідомляє.

Лондон і Париж досі тісно координували свої дії, намагаючись утримати Дональда Трампа в переговорах щодо миру щодо України. Як пише видання Politico, через застопорений прогрес британські та французькі чиновники тепер висловлюють певне роздратування тим, як інша сторона вирішила поводитися з мінливим президентом США.

Двоє французьких чиновників визнали відсутність чіткого напрямку для «коаліції охочих» та припустили, що частково проблема полягає у важливості, яку Велика Британія надає гарантіям безпеки з боку США, які досі не матеріалізувалися.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Володимир ЗеленськийКір Стармер
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