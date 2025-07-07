Скоробагач Володимир Іванович: детальна біографія, фото та відео

Скоробагач Володимир Іванович — громадянин України, діяльність якого зосереджена переважно в Харківській області. Освіта, трудовий шлях та участь у громадських проєктах пов’язані з цим регіоном.
Коротка довідка
- П.І.Б.: Скоробагач Володимир Іванович
- Дата народження: 11 липня 1969 року
- Місце народження: м. Харків, УРСР
- Національність: українець
- Сімейний стан: одружений, має дітей
- Знак зодіаку: Рак
- Захоплення: спортивна активність (дзюдо, велосипед, біг, тренажери), подорожі
- Facebook: https://www.facebook.com/vskorobagach/
- Linktr.ee: https://linktr.ee/vladimir.skorobagach
- X (Twitter): https://x.com/vskorobagach
Освіта та сім’я
Володимир Скоробагач народився в місті Харкові. Його батько працював зварювальником і сантехніком у будівельній організації, мати — економісткою на промисловому підприємстві.
У 1976–1984 роках навчався в середній школі №82 міста Харкова.
У 1988 році закінчив Харківський технікум енерготехнічного машинобудування.
У 2006 році здобув юридичну освіту, закінчивши Національний юридичний університет.
Фото: Володимир Скоробагач (skorobagach.kharkov.ua)
У 2013 році отримав ступінь магістра в Харківському регіональному інституті державного управління.
Має науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціалізація — фінансове право).
Професійна діяльність
Трудову кар'єру розпочав у 1988 році. Працював у різних організаціях, зокрема кооперативах та приватних підприємствах, займаючись питаннями реалізації, виробництва, будівництва та управління.
- 1988–1989 — реалізатор у кооперативі «Лідер».
- 1990–1991 — співробітник виробничого кооперативу «Еталон».
- 1991–1993 — монтажник у кооперативах «Адоніс-8» та «НВО-5».
- 1993–1996 — заступник директора з комерційних питань у ПКФ «Авторитет».
- 1996–1998 — директор приватної фірми «Альпіна».
- 1998–2001 — менеджер у ЧФ «Ромул».
- 2001–2005 — юрисконсульт у ЗАТ «Інюрполіс».
- 2005–2015 — комерційний директор у ТОВ «УСБ-плюс», згодом у ТОВ «Інтеропт-преміум».
- 2015–2020 — заступник голови Харківської обласної ради.
Обирался депутатом Харківської міської ради V, VI та VII скликань, а також депутатом обласної ради VIII скликання.
Видео: Володимир Скоробагач (YouTube)
Громадська та соціальна діяльність
Брав участь у соціальних, медичних та екологічних проєктах. Детальніше про них можна дізнатися на офіційному каналі Володимира Скоробагача в YouTube.
У межах соціальної роботи надавав підтримку організаціям, що працюють з ветеранами та людьми з інвалідністю. У сфері охорони здоров’я був задіяний у програмах із оновлення матеріально-технічної бази медичних установ.
Під час поширення COVID-19 долучився до проєктів із забезпечення лікарень необхідним обладнанням, зокрема кисневою трасою, а також до доставки засобів захисту та допомоги пацієнтам.
Фото: Володимир Скоробагач (skorobagach.kharkov.ua)
З 2022 року бере участь у розподілі гуманітарної допомоги (продуктові набори, медикаменти, харчування) для мешканців Харкова.
Ініціатор екологічної ініціативи — створення Єдиного реєстру природних об’єктів Харківської області.
Нагороди та визнання
Скоробагач був відзначений низкою нагород за участь у благодійних і громадських ініціативах, зокрема:
- Орден «За віру та службу».
- Почесний знак «Слобожанська слава».
Фото: Володимир Скоробагач (skorobagach.kharkov.ua)
Замість висновку
Біографія Володимира Скоробагача відображає послідовний розвиток професійної та громадської діяльності в межах Харківської області. Отримана освіта, досвід роботи в комерційному та державному секторах, а також участь у соціальній і благодійній сферах формують комплексне уявлення про його кар’єрну та суспільну траєкторію.