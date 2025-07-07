Скоробагач Володимир Іванович: детальна біографія, фото та відео

Скоробагач Володимир Іванович — громадянин України, діяльність якого зосереджена переважно в Харківській області. Освіта, трудовий шлях та участь у громадських проєктах пов’язані з цим регіоном.

Коротка довідка

П.І.Б.: Скоробагач Володимир Іванович

Дата народження: 11 липня 1969 року

Місце народження: м. Харків, УРСР

Національність: українець

Сімейний стан: одружений, має дітей

Знак зодіаку: Рак

Захоплення: спортивна активність (дзюдо, велосипед, біг, тренажери), подорожі

Facebook: https://www.facebook.com/vskorobagach/

Linktr.ee : https://linktr.ee/vladimir.skorobagach

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Освіта та сім’я

Володимир Скоробагач народився в місті Харкові. Його батько працював зварювальником і сантехніком у будівельній організації, мати — економісткою на промисловому підприємстві.

У 1976–1984 роках навчався в середній школі №82 міста Харкова.

У 1988 році закінчив Харківський технікум енерготехнічного машинобудування.

У 2006 році здобув юридичну освіту, закінчивши Національний юридичний університет.

Фото: Володимир Скоробагач (skorobagach.kharkov.ua)

У 2013 році отримав ступінь магістра в Харківському регіональному інституті державного управління.

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціалізація — фінансове право).

Професійна діяльність

Трудову кар'єру розпочав у 1988 році. Працював у різних організаціях, зокрема кооперативах та приватних підприємствах, займаючись питаннями реалізації, виробництва, будівництва та управління.

1988–1989 — реалізатор у кооперативі «Лідер».

1990–1991 — співробітник виробничого кооперативу «Еталон».

1991–1993 — монтажник у кооперативах «Адоніс-8» та «НВО-5».

1993–1996 — заступник директора з комерційних питань у ПКФ «Авторитет».

1996–1998 — директор приватної фірми «Альпіна».

1998–2001 — менеджер у ЧФ «Ромул».

2001–2005 — юрисконсульт у ЗАТ «Інюрполіс».

2005–2015 — комерційний директор у ТОВ «УСБ-плюс», згодом у ТОВ «Інтеропт-преміум».

2015–2020 — заступник голови Харківської обласної ради.

Обирался депутатом Харківської міської ради V, VI та VII скликань, а також депутатом обласної ради VIII скликання.

Видео: Володимир Скоробагач (YouTube)

Громадська та соціальна діяльність

Брав участь у соціальних, медичних та екологічних проєктах. Детальніше про них можна дізнатися на офіційному каналі Володимира Скоробагача в YouTube.

У межах соціальної роботи надавав підтримку організаціям, що працюють з ветеранами та людьми з інвалідністю. У сфері охорони здоров’я був задіяний у програмах із оновлення матеріально-технічної бази медичних установ.

Під час поширення COVID-19 долучився до проєктів із забезпечення лікарень необхідним обладнанням, зокрема кисневою трасою, а також до доставки засобів захисту та допомоги пацієнтам.

Фото: Володимир Скоробагач (skorobagach.kharkov.ua)

З 2022 року бере участь у розподілі гуманітарної допомоги (продуктові набори, медикаменти, харчування) для мешканців Харкова.

Ініціатор екологічної ініціативи — створення Єдиного реєстру природних об’єктів Харківської області.

Нагороди та визнання

Скоробагач був відзначений низкою нагород за участь у благодійних і громадських ініціативах, зокрема:

Орден «За віру та службу».

Почесний знак «Слобожанська слава».

Фото: Володимир Скоробагач (skorobagach.kharkov.ua)

Замість висновку

Біографія Володимира Скоробагача відображає послідовний розвиток професійної та громадської діяльності в межах Харківської області. Отримана освіта, досвід роботи в комерційному та державному секторах, а також участь у соціальній і благодійній сферах формують комплексне уявлення про його кар’єрну та суспільну траєкторію.