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Суспiльство

Рекордна кількість немовлят народилась за тиждень на Київщині

Рекордна кількість немовлят народилась за тиждень на Київщині

За період із 29 червня по 6 липня 2025 року в Київській області народилося 106 немовлят — 55 хлопчиків і 51 дівчинка. Про це повідомляють медичні заклади регіону.

За весь червень у регіоні народилося 429 дітей, серед яких 232 хлопчики та 197 дівчаток. Серед новонароджених було зафіксовано 8 випадків двійнь і трійнят, що свідчить про зростання кількості багатоплідних пологів.

Загалом за перше півріччя 2025 року у Київській області з’явилося на світ 2844 дитини: 1448 хлопчиків та 1396 дівчаток. За цей період також народилося 27 двійнь та трійнят.

Експерти наголошують, що такі показники є важливими індикаторами настрою суспільства.

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