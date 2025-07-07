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Суспiльство

Кожен першокласник отримає по 5 тисяч гривень на шкільні потреби

Кожен першокласник отримає по 5 тисяч гривень на шкільні потреби

Програма «Пакунок школяра» охопить усі українські родини з дітьми, які починають навчання в першому класі. Для отримання допомоги батькам або опікунам потрібно подати заявку через офіційний державний застосунок «Дія». Процедура проста та зручна, що дозволяє швидко оформити необхідні документи онлайн.

Отримані кошти можна витрачати лише безготівковим способом, розраховуючись банківською карткою. Це зроблено з метою контролю правильного використання допомоги — гроші призначені виключно для придбання шкільних товарів, таких як зошити, ручки, фарби, рюкзаки, а також одяг і взуття для першокласників.

Ця ініціатива має зняти фінансове навантаження з батьків та допоможе зберегти бюджет родин, особливо в умовах економічної нестабільності.

Очікується, що виплата та оформлення допомоги почнеться найближчим часом, щоб усі першокласники були забезпечені всім необхідним до початку навчального року.

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