Україна та ЄС оновили квоти на експорт агропродукції

Україна та Європейський Союз досягли домовленості щодо оновлення угоди про вільну торгівлю, що дозволить зберегти та збільшити обсяги торгівлі, досягнуті завдяки автономним торговельним преференціям, повідомив торговий представник України, повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

З-поміж 40 квот було спрощено п’ять, у чотирьох – лібералізовано окремі товари, а чотири квоти перекомпонували.

Найбільше порівняно з 2021 роком зросли квоти на такі продукти:

український мед – з 6 тисяч до 35 тисяч тонн (+483%),

оброблений крохмаль (+500%),

ячмінна січка та крупа (+435,8%),

висівки та залишки (+386%),

сухе молоко (+308%),

яйця (+300%),

вершкове масло (+233,3%),

пшениця (+130%),

ячмінь (+122,2%).

Щодо реальних обсягів торгівлі, 21 із 34 квот перевищує максимуми періоду дії преференцій, ще в трьох – обсяги більші за експорт 2024 року. Водночас у шести квотах обсяги торгівлі залишаються меншими за рівень 2024 року, але умови угоди допоможуть підтримувати експортні обсяги. Для трьох товарів обсяги є меншими, ніж під час дії преференцій, однак шкода від цього мінімізована, зазначив Качка.

Оновлені правила угоди набудуть чинності з 1 серпня 2025 року. Наступний перегляд очікується у 2028 році з метою подальшої лібералізації.