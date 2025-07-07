РФ цілеспрямовано б’є по будівлях ТЦК: подробиці

Росія продовжує цілеспрямовану кампанію терору проти українських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).Сьогодні ворог атакував будівлі ТЦК у Харкові та Запоріжжі. Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

«Основна мета цих ударів — спроба зірвати мобілізаційні заходи в Україні. Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії», — наголосив Саранцев. За його словами, кампанія РФ проти ТЦК триває вже деякий час — від серії псевдомінувань до спроб закладення вибухівки в будівлях центрів. Атаки на Полтаву, Кривий Ріг, Кременчук Харків та Запоріжжя лише підтверджують системний характер дій противника.

«Очікуємо, що подібні удари триватимуть. Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб захистити як військових, так і цивільних, які звертаються до ТЦК», — додав речник.

На тлі загрози вперше офіційно оголосили про закриття одного з територіальних центрів. Вінницький міський ТЦК та СП призупинив свою діяльність, посилаючись на необхідність убезпечити громадян. Прийом з питань медзабезпечення тимчасово перенесено до обласної клінічної лікарні ім. Пирогова, а з питань соцзахисту — до ЦНАПу «Прозорий офіс». Водночас офіційне повідомлення про це згодом зникло зі сторінки установи у Facebook без пояснень.

Міністерство оборони РФ відкрито заявило, що цілеспрямовано завдає ударів по ТЦК, а російське МЗС додало до «умов миру» вимоги щодо «денацифікації» України, зняття санкцій і повернення російських активів.