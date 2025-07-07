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Культура

Кінець епохи: легенда Голівуда заявив про завершення кінокар'єри

Кінець епохи: легенда Голівуда заявив про завершення кінокар'єри

80-річний володар «Оскара» та один із найвідоміших акторів Голлівуду Майкл Дуглас заявив, що більше не планує зніматися в кіно. Про це він повідомив під час пресконференції на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, де отримав нагороду за внесок у світове кіномистецтво, повідомляє Variety.

«Я не працюю з 2022 року, і, мабуть, усвідомив, що маю зупинитися. Я працював майже 60 років і не хочу стати тим, хто впаде мертвим на знімальному майданчику», — відверто зізнався актор.

Попри це, Дуглас не вважає себе формально «на пенсії». За його словами, повернення можливе лише в разі, якщо з’явиться винятково цікавий проєкт. Наразі ж він обдумує лише одну потенційну участь у незалежному фільмі, проте остаточного рішення ще не ухвалено.

Понад десять років тому Дуглас подолав рак горла, який ставив під загрозу не лише його кар’єру, а й здатність говорити. Проте він не тільки зміг відновитися, а й активно працював у кіно ще понад десятиліття.

Його відхід із акторства означає кінець цілої епохи для Голлівуду — епохи, в якій Майкл Дуглас був не лише обличчям екрана, а й символом стійкості та класичної харизми.

Теги:

Майкл Дугласзавершення кар'єри
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