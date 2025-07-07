7 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Келлог планує відвідати Рим для зустрічі з Зеленським, - Kyiv Post Він має обговорити бачення адміністрації Трампа щодо післявоєнної підтримки України та безпекових гарантій.

"Коаліція охочих" на межі розколу через конфлікт Макрона і Стармера - Politico У відносинах двох лідерів виникли "тріщини" через різний підхід до президента США.

Нетаньягу прагне отримати «мандат» від Трампа - The Jerusalem Post

Віін хоче попередню згоду на здійснення можливих військових ударів по іранських ядерних об’єктах.

Нова підступна тактика Росії під час дронових атак по Україні - ISW Російські удари по цивільних цілях, найімовірніше, є навмисними.

США каратимуть симпатиків BRICS новими митами - Reuters

Трамп заявив, що США введуть додаткове 10-відсоткове мито для всіх, хто приєднається до "антиамериканської політики".

Нафта різко відреагувала на рішення ОПЕК щодо видобутку - Reuters Ціни на нафту знизилися після того, як країни ОПЕК+ несподівано для ринку оголосили про суттєвіше, ніж прогнозувалося, збільшення видобутку нафти у серпні.

Польща запровадила прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою - Associated Press Заходи триватимуть 30 днів, однак влада не виключає, що після завершення цього терміну їх можуть продовжити.

80-річний Дуглас заявив про завершення кінокар'єри - Variety «Не хочу стати одним із тих, хто впав мертвим на знімальному майданчику», - заявив він.