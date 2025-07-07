7 липня, дайджест новин від редакції ForUА:
Келлог планує відвідати Рим для зустрічі з Зеленським, - Kyiv Post Він має обговорити бачення адміністрації Трампа щодо післявоєнної підтримки України та безпекових гарантій.
"Коаліція охочих" на межі розколу через конфлікт Макрона і Стармера - Politico У відносинах двох лідерів виникли "тріщини" через різний підхід до президента США.
Нетаньягу прагне отримати «мандат» від Трампа - The Jerusalem Post
Віін хоче попередню згоду на здійснення можливих військових ударів по іранських ядерних об’єктах.
Нова підступна тактика Росії під час дронових атак по Україні - ISW Російські удари по цивільних цілях, найімовірніше, є навмисними.
США каратимуть симпатиків BRICS новими митами - Reuters
Трамп заявив, що США введуть додаткове 10-відсоткове мито для всіх, хто приєднається до "антиамериканської політики".
Нафта різко відреагувала на рішення ОПЕК щодо видобутку - Reuters Ціни на нафту знизилися після того, як країни ОПЕК+ несподівано для ринку оголосили про суттєвіше, ніж прогнозувалося, збільшення видобутку нафти у серпні.
Польща запровадила прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою - Associated Press Заходи триватимуть 30 днів, однак влада не виключає, що після завершення цього терміну їх можуть продовжити.
80-річний Дуглас заявив про завершення кінокар'єри - Variety «Не хочу стати одним із тих, хто впав мертвим на знімальному майданчику», - заявив він.