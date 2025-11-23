Спецпосланник президента Трампа Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо прибули до Женеви. Вони обговорять "мирний план" для України. Про це повідомляє Reuters.

– Ми сподіваємося узгодити останні деталі, щоб скласти угоду, яка буде вигідною для них (України - ред). Нічого не буде узгоджено, поки два президенти не зустрінуться, – сказав один з американських чиновників, маючи на увазі Трампа і Зеленського.

ForUA нагадує, українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.

За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією "мирного плану" з завершення війни.

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.