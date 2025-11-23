Президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі G20 у Південній Африці прокоментував запропонований США "мирний план" щодо завершення війни в Україні, назвавши його доброю основою для подальшої роботи, але зауважив, що його необхідно переглянути за участю європейських партнерів, повідомляє Reuters.

Французький лідер зазначив, що в плані присутні "досить знайомі ідеї".

"Цей документ хороший тим, що пропонує мир і визнає ключові елементи щодо суверенітету та гарантій безпеки. Але він слугує лише основою для роботи, яку потрібно переглянути — як ми робили минулого літа, — оскільки план, по-перше, не узгоджувався з європейцями", — наголосив Макрон.

Він пояснив, що багато положень плану безпосередньо зачіпають європейські інтереси: заморожені активи РФ перебувають в Європі, а процес європейської інтеграції України також залежить від європейських держав.

"Інформація про дії НАТО знаходиться в руках його членів. Тому багато аспектів не можуть бути лише американською ініціативою і потребують ширших консультацій", — додав президент Франції.

Як повідомляв ForUA, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що запропонований Вашингтоном "мирний план" щодо завершення війни Росії проти України був сформований на основі напрацювань обох сторін — російських пропозицій та попередніх і нинішніх ідей Києва.