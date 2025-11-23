Жодна угода не є досконалою, але її необхідно укласти якнайшвидше, – спецпосланець Дрісколл

Новопризначений спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Деніел Дрісколл провів телефонну нараду з послами країн НАТО. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників, розмова відбулася пізно ввечері 21 листопада після зустрічі Дрісколла з президентом Володимиром Зеленським. На той момент інформація про його призначення ще не була оприлюднена офіційно.

Під час розмови Дрісколл наголосив союзникам, що "жодна угода не є досконалою, але її необхідно укласти якнайшвидше". Водночас він не уточнив, чи відповідає обговорювана домовленість 28-пунктному "мирному плану", який раніше з’явився у ЗМІ. За словами джерел, дипломат пояснив, що команда Трампа зосереджується на "ключових речах", тоді як деякі пункти мають радше символічний характер.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулія Девіс, яка також брала участь у нараді, повідомила іншим дипломатам, що, попри жорсткі умови документа, Київ нібито не має альтернативи, оскільки в разі відмови може отримати ще менш вигідний варіант.

The Guardian зазначає, що кілька європейських представників висловили сумніви щодо змісту потенційної угоди та розкритикували переговори Вашингтона з Москвою без участі європейських партнерів.

Як стверджують джерела, Дрісколл відповів на критику словами, що "президент Трамп хоче миру вже зараз", і додав, що надмірна кількість учасників переговорів лише ускладнює процес.

В Офісі Президента України також повідомили, що найближчими днями "відбудуться консультації щодо кроків після закінчення війни". Там запевнили, що Київ готовий "працювати максимально швидко, щоб досягти реального світу".

Делегацію України на переговорах очолить керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До неї також увійдуть Умєров, голова ГУР Буданов та інші чиновники та силовики.

ForUA нагадує, що Reuters ввечері 21 листопада повідомило з посиланням на джерела, що Україна, Британія, Франція та Німеччина "готують зустрічну пропозицію" у відповідь на план США.