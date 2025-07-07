У відносинах президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера почали з’являтися перші тріщини, що може поставити під загрозу єдність "Коаліції охочих". Про це повідомляє Politico, посилаючись на розмови з високопосадовцями у Лондоні та Парижі.

Хоча офіційно обидві столиці декларують єдність у питанні підтримки України, за лаштунками накопичується напруга. Видання зазначає, що Британія занепокоєна "месіанськими" жестами Макрона, особливо в питанні Ірану, де французький лідер прагнув стати посередником у переговорах.

Водночас Париж обурюється надмірною орієнтацією Лондона на Вашингтон, зокрема — на президента Дональда Трампа. За словами двох французьких чиновників, Велика Британія покладає надмірні сподівання на гарантії безпеки від США, які досі залишаються невиконаними.

На думку видання, Стармер діє обережніше і прагматичніше у стосунках із Білим домом, обираючи стратегію, яку один із британських дипломатів назвав «безсоромною, але необхідною». Ідеться, зокрема, про домовленість з Трампом щодо зниження мит на британські товари, у той час як Франція досі потерпає від американських торговельних обмежень проти ЄС. Цей контраст лише поглиблює недовіру між двома провідними лідерами європейської підтримки України.

Втім, Politico зазначає, що в умовах затягування переговорів з Трампом, суперечок між Парижем і Лондоном та загального відчуття невизначеності, коаліція втрачає чіткий напрям і ризикує розвалитися або перетворитися на "символічний клуб".

В той же час, для України існування єдиної та стабільної західної підтримки — критично важливе. Будь-який розкол серед ключових партнерів, зокрема Франції й Великої Британії, може негативно вплинути як на обсяги військової допомоги, так і на спільний фронт тиску на РФ.

Довідка: «Коаліція охочих» створена навесні 2025 року з ініціативи Макрона і Стармера, мала стати альтернативою нестабільному курсу США щодо України. У неї входить майже 30 країн, які намагаються скоординувати допомогу Києву незалежно від рішень Вашингтона.