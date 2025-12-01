Президент Франції анонсував консультації зі США щодо гарантій безпеки для України

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок, 1 грудня.

– Ми завершили роботу над гарантіями безпеки, як я вже згадував, які важливі для безпеки європейців, громадян Франції та українців, – наголосив Еммануель Макрон.

Найближчими днями заплановані важливі переговори між американськими посадовцями та "Коаліцією охочих", щоб уточнити участь Сполучених Штатів до цих гарантій безпеки.

Водночас тривають обговорення, щоб російська сторона могла надати американським посередникам повну ясність у контексті своєї відданості миру.

– Не маю жодних сумнівів, що ми всі залишимося єдиними у підтримці України, поваги до міжнародного права, а також миру та безпеки для нашої Європи, – сказав президент Макрон.

Також сьогодні президент Володимир Зеленський під час візиту до Франції провів переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. У розмові найбільше уваги приділили переговорам щодо закінчення війни та гарантіям безпеки.

ForUA нагадує, 25 листопада відбулося онлайн-засідання "Коаліції охочих", де учасники домовилися активніше шукати рішення за двома напрямами: щодо заморожених російських активів та гарантій безпеки для України.