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Столиця

Нічна атака на Київ: пошкоджено будівлі, авто і комунікації

Нічна атака на Київ: пошкоджено будівлі, авто і комунікації

У КМДА повідомили про наслідки нічного падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата (БпЛА) у різних районах столиці:

У Деснянському районі уламки пошкодили вікна нежитлової будівлі та фасад адміністративної споруди. Також стався розрив газової труби та пошкодження резервуара. Горіння уламків оперативно ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Солом’янському районі уламки впали на автомийку, пошкодивши кілька автомобілів та трубу водопостачання. На щастя, пожежі не виникло, і люди не постраждали.

У Голосіївському районі уламки ворожого дрона пошкодили вікна в офісній будівлі. Інформація про потерпілих відсутня.

Крім того, через падіння уламків було пошкоджено тепломагістраль великого діаметру — комунальні служби вже працюють над ліквідацією аварії.

Столичний голова Віталій Кличко  повідомив, що атака російських безпілотників минула без жертв. Він уточнив, що вибухова хвиля спричинила пошкодження скління в нежитлових будівлях та автомобілях, а також стала причиною загоряння одного автомобіля, пожежу якого оперативно загасили.

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атака на Київ 7 липня
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