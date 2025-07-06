ППО України посилять цивільні пілоти-добровольці

До протиповітряної оборони України залучатимуть цивільних пілотів, повідомив заступник начальника Головного управління Державної авіації Сергій Якубенко.

До груп ударних дронів залучатимуть осіб, які зняті з обліку і не підлягають призову на військову службу. Водночас до груп з пілотованою авіацією дозволяється залучати тих, хто має відповідний допуск за станом здоров'я, а також має відповідний фах підготовки щодо пілотування та обслуговування повітряних суден.

На сьогодні у пріоритеті військові запасу, які вміють пілотувати судно та розуміють тактику знищення ворога.

Бо перенавчання на такий літак іншого пілота займає за часом дуже менший час, ніж підготовка цивільного пілота до військової специфіки.

Заступник начальника Головного управління Державної авіації зауважив, що бронювання для учасників таких груп постановою Кабміну не передбачене, однак всі члени ДФТГ отримуватимуть винагороду як учасники бойових дій "в розмірі 100 тисяч пропорційно до кількості бойових чергувань за місяць".

Контролювати роботу такої протиповітряної оборони будуть Повітряні сили, вони ж відповідатимуть за підготовку екіпажів з добровольців.

На цивільних літаках з таких груп можна буде встановити різнотипне обладнання, озброєння, засоби зв'язку та спостереження, засобів виявлення тощо. Літаки реєструватимуть у тимчасовому реєстрі експериментальних повітряних суден.

І випробування цих засобів, адже вони експериментальні проводяться під час випробувальних польотів або безпосередньо під час виконання бойового завдання.

Групи ДФТГ доповнять мобільні вогневі групи, винищувачі та гелікоптери, які вже відбивають російські повітряні атаки. Залучатимуть такі групи по всій країні, а не лише в межах регіону заснування.

Льотчиків-добровольців, яких відправлять збивати "шахеди", можуть збити свої ж наземні вогневі групи. Про це попереджає український експерт з військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій Бескрестнов (Флеш).

Під час нічної боротьби МВГ і спортивних літаків проти Шахедів однозначно переможуть МВГ, які… зіб'ють і тих, і інших. Ось побачите. Сподіваюся, їх будуть залучати хоча б удень.

Таким чином влада хоче посилити протидію "шахедам", які держава-агресор щоночі запускає по Україні.