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Надзвичайні події

Втрати РФ на 6 липня: 1180 окупантів та літак

Втрати РФ на 6 липня: 1180 окупантів та літак

Втрати ворога на 6 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1180 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 229-ту добу повномасштабної війни сягнули 1026440 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 6 липня

  • особового складу близько 1026440 (+1180) осіб;
  • танків – 10992 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 22956 (+3) од;
  • артилерійських систем – 29960 (+39) од;
  • РСЗВ – 1430 (+2) од;
  • засоби ППО – 1192 (+1) од;
  • літаків – 421 (+1) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216);
  • крилаті ракети – 3439 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104);
  • спеціальна техніка – 3925 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна рф проти Українизвіт Генштабу ЗСУ
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