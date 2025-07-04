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Вибух на заправці: в Римі стався потужний вибух, є поранені

Вибух на заправці: в Римі стався потужний вибух, є поранені

У п’ятницю, 4 липня, на автозаправній станції у східній частині Риму прогримів потужний вибух, унаслідок якого постраждали понад 20 осіб. Серед поранених — восьмеро поліцейських, працівник пожежної служби, медики та випадкові перехожі.

Про інцидент повідомляють агентства ANSA та Reuters. За інформацією ANSA, жоден із потерпілих не перебуває у критичному стані.

Вибух стався на заправці, де зберігали бензин, дизельне пальне та скраплений газ, у районі Пренестіно. Потужний звук було чутно в різних районах столиці.

За попередніми даними, аварійні служби прибули на місце ще до вибуху — їх викликали після того, як вантажівка пошкодила трубопровід на СТО. Згодом вогонь охопив сусіднє депо, а вибухова хвиля завдала шкоди прилеглим будівлям.

Ми працюємо на місці вибуху цистерни… пожежа ще триває, — заявили у пожежній службі. Один із рятувальників був госпіталізований.

Reuters зазначає, що п’ятеро постраждалих доправили до лікарні, а точна кількість травмованих уточнюється.

Місцеве видання Roma Today опублікувало фото великого вогняного стовпа й клубів диму, які здіймалися над станцією та сусідніми будинками. На знімках, поширених пожежною службою, видно, що заправка майже повністю згоріла.

Я почув вибух, коли виходив з дому — було дуже голосно, усе затряслося, я злякався, що вибухне скло, — розповів очевидець агентству Reuters.

Уряд Італії повідомив, що прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні відстежує ситуацію.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

вибухІталіяРим
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