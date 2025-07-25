Моторошні кадри: 10-поверхівка в Саратові обвалилася після вибуху

Частина десятиповерхового житлового будинку обвалилася в російському Саратові сьогодні вдень, 25 липня, імовірно, внаслідок вибуху газу. Інцидент стався на вулиці Блінова. Про це повідомляють російські провладні Telegram-канали.

Вибух пролунав у під'їзді будинку. За попередніми даними, пошкоджено понад 30 квартир. Є інформація про загиблих та постраждалих. За даними російських соцмереж, наразі відомо про трьох загиблих, серед яких одна дитина. Одна з жертв, жінка, померла в лікарні.

Існує ймовірність, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати люди. За попередньою оцінкою, йдеться про 10 осіб. Кількість загиблих може зрости.

Вибух був настільки потужним, що частина будинку обвалилася на перехожих, які йшли повз будівлю на вулиці Блінова. Серед них також є постраждалі. Зазначається, що вибух стався з боку газової труби, яка проходила над дорогою поблизу будинку.

Від вибуху постраждав також сусідній будинок, а десятки автомобілів отримали пошкодження. На місці події працює велика кількість машин швидкої допомоги та рятувальних служб. Квартири кутового під'їзду обвалилися з першого по десятий поверх. Усіх мешканців будинку евакуйовано через загрозу подальшого обвалення.