«Зуби дракона» та пастки для танків: ЗСУ будують нові оборонні рубежі

Збройні сили України розгорнули один із наймасштабніших проектів з будівництва оборонних споруд за весь час повномасштабної війни. Метою цього амбітного проєкту є зміцнення оборони та стримування можливого наступу російських військ. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, Київ реалізує багаторівневу систему укріплень, яка включає декілька ліній захисту від бронетехніки, піхоти та дронових атак.

Основні елементи укріплень:

Три протитанкові рови, які мають перешкодити просуванню важкої техніки.

Малопомітні загородження з колючого дроту та металевих спіралей, які ускладнять рух піхоти противника.

Бетонні "зуби дракона" — класичні протитанкові перешкоди, що фізично блокують бронетехніку.

Другий шар колючого дроту, що створює додаткову смугу безпеки.

Ці укріплення спрямовані не лише на протидію наземним атакам, але й на ускладнення операцій російських безпілотників, які активно використовуються ворогом для розвідки та ударів.

Аналітики відзначають, що Україна суттєво нарощує темпи фортифікаційних робіт на тлі зростання загроз з боку російської армії та підготовки до потенційних осінніх наступальних операцій.