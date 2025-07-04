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Суспiльство

У ЗСУ з'явиться 17 армійський корпус

У ЗСУ з'явиться 17 армійський корпус

Три бойові бригади Збройних сил України увійшли до новоствореного 17-го армійського корпусу, що формується в межах переходу ЗСУ на корпусну структуру управління.

Про це повідомила 110 окрема механізована бригада, яка вже стала частиною нового формування. До складу корпусу також включено 128 окрему гірсько-штурмову бригаду та 65 окрему механізовану бригаду.

У 110-й бригаді пояснили, що нова структура забезпечить кращу координацію між підрозділами, пришвидшить ухвалення рішень та підвищить точність ударів. За їх словами, для противника це означатиме "більше проблем і менше шансів на успіх".

З початку 2025 року ЗСУ поступово переходять на корпусну модель. Процесом реформування керує новий начальник Генерального штабу Андрій Гнатов.

Раніше було оголошено про створення інших корпусів: 7-го і 8-го у складі Десантно-штурмових військ, 3-го армійського корпусу на основі 3-ї штурмової бригади, а також корпусу Національної гвардії "Азов".

Фото: Facebook / 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУвійна в Україніагресія рф
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