У ЗСУ з'явиться 17 армійський корпус

Три бойові бригади Збройних сил України увійшли до новоствореного 17-го армійського корпусу, що формується в межах переходу ЗСУ на корпусну структуру управління.

Про це повідомила 110 окрема механізована бригада, яка вже стала частиною нового формування. До складу корпусу також включено 128 окрему гірсько-штурмову бригаду та 65 окрему механізовану бригаду.

У 110-й бригаді пояснили, що нова структура забезпечить кращу координацію між підрозділами, пришвидшить ухвалення рішень та підвищить точність ударів. За їх словами, для противника це означатиме "більше проблем і менше шансів на успіх".

З початку 2025 року ЗСУ поступово переходять на корпусну модель. Процесом реформування керує новий начальник Генерального штабу Андрій Гнатов.

Раніше було оголошено про створення інших корпусів: 7-го і 8-го у складі Десантно-штурмових військ, 3-го армійського корпусу на основі 3-ї штурмової бригади, а також корпусу Національної гвардії "Азов".