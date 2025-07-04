17-річний випускник київської школи наводив ворожі ракети та дрони на столицю

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого росіяни завербували на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

«Головним завданням агента було проведення дорозвідки: він отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб’єкти, штаби Сил оборони та об’єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував «агентурний звіт». На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.