НАБУ провело обшуки у ексміністра оборони – ЗМІ

У четвер, 3 липня, детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомляють джерела ZN.UA у правоохоронних органах.

За попередніми даними, слідчі дії могли проводитись у межах розслідування щодо закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Йдеться, зокрема, про гучну справу, яка стала відомою громадськості як «яйця по 17 гривень».

За словами джерел, Резнікова не попереджали про обшук. У результаті слідчих дій детективи НАБУ вилучили неврахований мобільний телефон, а також низку важливих документів.

У самих НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) цю інформацію наразі не коментують.

Предісторія

У квітні цього року НАБУ офіційно повідомило про викриття розкрадання понад 733 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів для армії. Ще 788 мільйонів намагались незаконно витратити. У справі фігурують кілька посадовців Міноборони, зокрема ексначальник департаменту речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький, а також представники постачальників харчування.

Згідно з матеріалами, Міноборони підписало угоду на 13 мільярдів гривень з фірмою, що мала лише 1000 гривень статутного капіталу.

У січні 2023 року через публічний скандал були звільнені заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та інші фігуранти, яким згодом висунули підозри у корупції та перешкоджанні діяльності ЗСУ. Пізніше до справи приєднали й інші епізоди — зокрема про закупівлю неякісних бронежилетів.

Резніков раніше заявляв, що не є підозрюваним у цій справі. Проте, як зазначають джерела видання, роль ексміністра та його заступників продовжує вивчатися в рамках розслідування.