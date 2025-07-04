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Суспiльство

Ділки торгували «тиловими» військовими посадами на Київщині

Ділки торгували «тиловими» військовими посадами на Київщині

Військова контррозвідка спільно зі слідчими СБУ викрила в Києві масштабну схему продажу «тилових» військових посад на Київщині.

За хабарі від 15 до 25 тисяч доларів зловмисники допомагали військовослужбовцям переводитися до підрозділів, які не залучаються до бойових завдань. Крім того, ділки пропонували клієнтам звільнення зі служби на підставі фіктивних довідок про «різке погіршення здоров’я».

За результатами слідства, у столиці затримали двох організаторів схеми. Для реалізації злочину вони залучили п’ятьох знайомих медиків, які виготовляли фіктивні документи та організовували «госпіталізації».

Від суми хабара залежав статус «пацієнта»: його могли визнати обмежено придатним або зовсім непридатним до служби з наступним переведенням на «небойові» посади або звільненням у запас.

Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги:

СБУКиївсхема продажу тилових посад
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