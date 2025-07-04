Ранковий дайджест ForUА: ніч терору в Києві; несподівана заява Трампа; зміни у Коаліції дронів; скандал у Сенаті; YouTube відключає монетизацію

4 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Київ горів усю ніч, - КМВА Дрони та ракети били по житлових будинках, лікарнях і складах.

Трамп спростував призупинення військової допомоги Україні - ANI News

США продовжують постачати зброю, але змушені враховувати виснаження власних арсеналів.

Кількість учасників Коаліції дронів зросла до 20, - Міноборони Латвії До неї офіційно приєдналися Бельгія та Туреччина.

Трампа звинувачують у потуранні Путіну - The Hill Троє сенаторів-демократів оголосили про початок офіційного розслідування дій адміністрації Трампа щодо Росії.

Європа має переграти Росію, - The Telegraph

Через провальні спроби Трампа закінчити війну, тепер Європа має показати Путіну свою силу.

YouTube відключає монетизацію - Insider Gaming Посилюються вимоги до "оригінальності" та "автентичності" контенту.

Туреччина та Греція у вогні - Reuters Вже - двоє загиблих, десятки тисяч евакуйованих