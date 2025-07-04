Туреччина та Греція у вогні: двоє загиблих, десятки тисяч евакуйованих

У Туреччині та Греції тривають масштабні лісові пожежі. У двох країнах вже постраждали десятки тисяч людей, є загиблі та зруйновані будинки.

У Туреччині дві людини загинули внаслідок лісових пожеж, які з минулого тижня охопили кілька регіонів країни. Група “Діти вогню”, що заявляє про зв’язки з Робочою партією Курдистану (РПК), взяла на себе відповідальність за десятки підпалів у шести містах. РПК офіційно не підтвердила свою причетність.

За словами міністра сільського господарства Ібрагіма Юмакли, за тиждень спалахнуло 624 пожежі, з яких 621 — ліквідовано, а з 9 активними осередками триває боротьба. Близько 50 000 людей евакуйовані, понад 200 будинків зруйновано. Уряд відкрив альтернативні місця проживання для постраждалих.

Греція також бореться з масштабними лісовими пожежами. Цього тижня вогонь охопив південь та центр країни, включно з островами. Влада Греції евакуювала сотні жителів і туристів із зон ризику.

У найбільш постраждалих районах — Аттика, Коринфія, Лаконія та острів Евія — вогонь поширюється через потужну спеку (до +43°C), сильні вітри та низьку вологість. Пожежники використовують авіацію, але приборкати полум’я складно.

Уряд Греції попередив, що найближчі дні будуть критичними, і оголосив найвищий рівень пожежної небезпеки в 4 регіонах. У деяких місцях пожежі наблизилися до житлових районів — зокрема на околицях Афін.