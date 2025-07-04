YouTube відключить монетизацію тисячам каналів - подробиці

З 15 липня 2025 року YouTube оновлює політику монетизації, посилюючи вимоги до "оригінальності" та "автентичності" контенту. Про це повідомляє Insider Gaming з посиланням на офіційне повідомлення компанії Google.

«Щоб брати участь у партнерській програмі YouTube, ми завжди вимагали завантаження оригінального й автентичного контенту. З 15 липня ми оновлюємо політику, щоб швидше виявляти матеріали, які створюються масово та постійно повторюються», – йдеться у заяві.

Оновлення зачепить тисячі каналів, особливо:

- ті, що використовують AI-контент,

- публікують фейкові трейлери,

- створюють реакційні ролики в автоматизованому режимі.

У випадку порушення нових вимог YouTube може відключити монетизацію для таких каналів. При цьому компанія не розкрила точні критерії, за якими визначатиме "масовий" або "повторюваний" контент.

YouTube також працює над новою функцією для боротьби з нескінченним скролінгом Shorts. Згідно з витоками з коду, користувачі зможуть встановлювати щоденний ліміт на перегляд коротких відео. Після досягнення цього ліміту автоматичне відтворення буде призупинене.