Російські війська окупували два села в Харківській області

Окупанти захопили два населені пункти на Харківщині — Мілове та Строївку. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, які оприлюднили актуальну інформацію про зміни на лінії фронту.

«Мапу оновлено. Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному», — йдеться в повідомленні аналітиків.

Окупанти активізували наступальні дії на півночі Харківської області. Відзначено просування в районі Тополів, Федорівки та Піддубного.

На тлі новин з Харківщини, лідер так званої "лнр" Леонід Пасічник заявив про "повну окупацію Луганської області". Водночас українська сторона цю інформацію спростовує — бойові дії тривають поблизу Білогорівки, Греківки, Надії, Новоєгорівки, а також у Серебрянському лісі.