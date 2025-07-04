﻿
Війна

Російські війська окупували два села в Харківській області

Російські війська окупували два села в Харківській області

Окупанти захопили два населені пункти на Харківщині — Мілове та Строївку. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, які оприлюднили актуальну інформацію про зміни на лінії фронту.

«Мапу оновлено. Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному», — йдеться в повідомленні аналітиків.

Окупанти активізували наступальні дії на півночі Харківської області. Відзначено просування в районі Тополів, Федорівки та Піддубного.

На тлі новин з Харківщини, лідер так званої "лнр" Леонід Пасічник заявив про "повну окупацію Луганської області". Водночас українська сторона цю інформацію спростовує — бойові дії тривають поблизу Білогорівки, Греківки, Надії, Новоєгорівки, а також у Серебрянському лісі.

Теги:

просування ворога на Харківщиніокупація Милова та Строївки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Військовий чиновник та бізнесмени заробляли до 25 тис. доларів на ухилянтах
Надзвичайні події 03.07.2025 21:54:57
Військовий чиновник та бізнесмени заробляли до 25 тис. доларів на ухилянтах
Читати
Швеція оголосила допомогу Україні на 130 млн евро: що входить
Полiтика 03.07.2025 21:35:49
Швеція оголосила допомогу Україні на 130 млн евро: що входить
Читати
ЄС має посилити підтримку України після призупинення допомоги США, – Урсула фон дер Ляєн
Полiтика 03.07.2025 21:16:08
ЄС має посилити підтримку України після призупинення допомоги США, – Урсула фон дер Ляєн
Читати

Популярнi статтi