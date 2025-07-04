Скандал у Сенаті: Трампа звинувачують у потуранні Путіну

Троє сенаторів-демократів — Джин Шахін, Елізабет Воррен і Кріс Кунс — оголосили про початок офіційного розслідування дій адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вже понад п’ять місяців не вводить нових санкцій проти Росії, попри продовження її агресії проти України, повідомляє The Hill.

«Замість того щоб використати доступні важелі тиску на агресора, президент Трамп не робить нічого. Ми розслідуємо цю змарновану можливість наблизити кінець війни», — йдеться в спільній заяві сенаторів.

З моменту початку другого президентського терміну Трампа в січні 2025 року США не запровадили жодної нової санкції проти Росії. У деяких випадках, за словами сенаторів, обмеження навіть були пом’якшені. Для порівняння: під час президентства Джо Байдена Вашингтон наклав понад 6 200 санкцій на російські структури — в середньому понад 170 щомісяця.

На думку ініціаторів розслідування, така бездіяльність сприяє продовженню війни та дозволяє президенту РФ Володимиру Путіну уникати покарання. Вони також звернули увагу на те, що адміністрація Трампа паралельно призупинила оновлення санкційних списків і експортного контролю, що відкриває простір для допомоги Кремлю з боку таких країн, як Китай.

«Американці мають запитати, чому президент, який обіцяє завершити війну, дозволяє агресору діяти безкарно», — заявили сенатори.

Вони закликали адміністрацію Трампа:

- відновити санкційний тиск на Росію;

- регулярно оновлювати списки осіб і компаній, що підтримують російську оборонку;

- координувати дії з партнерами по G7.

«Єдиний шлях до справедливого і тривалого миру — це рішучість разом із союзниками та чіткий сигнал Путіну: чим довше триває агресія, тим вищою буде її ціна», — йдеться у заяві.

У відповідь міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Трамп у разі провалу мирних ініціатив "готовий довести санкційний тиск до максимуму".