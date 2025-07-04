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Суспiльство

Погода 4 липня: спека та дощі з грозами

Погода 4 липня: спека та дощі з грозами

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. На більшості території – без опадів. Лише у західних, північних та Вінницькій областях - короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, повідомили синоптики. Вітер - переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря +28-33°, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями сильна спека до +35°, на північному заході країни зниження до 20-25°.

У Києві та області в другій половині дня очікується короткочасний дощ, гроза, град та шквал 15-20 м/с. Вітер - переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у столиці + 30-32°. В області +28-33°.

Теги:

погода 4 липня 2025
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