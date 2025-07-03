ЄС має посилити підтримку України після призупинення допомоги США, – Урсула фон дер Ляєн

Після призупинення постачання окремих видів зброї Сполученими Штатами Європейський Союз має наростити власну підтримку України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу в Орхусі (Данія).

За словами фон дер Ляєн, пауза у військовій допомозі з боку США є сигналом для ЄС про необхідність активніше підтримувати Київ.

– Для нас це чіткий сигнал, чітке послання про необхідність посилити нашу власну підтримку. Йдеться про нарощування європейських оборонних спроможностей – не лише на рівні Європейського Союзу, а на континентальному рівні, – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії нагадала, що на сьогодні ЄС вже надав Україні допомогу на суму близько 50 млрд євро, зокрема у вигляді військового обладнання. Вона також відзначила роль Данії, яка однією з перших почала постачати Україні необхідну артилерію та літаки F-16.

Фон дер Ляєн закликала держави-члени скористатися інструментом SAFE, в межах якого доступні 150 млрд євро для закупівлі військового обладнання для України або інвестицій в українську оборонну промисловість.