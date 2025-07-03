Стармера попередили: Британського прем'єра можуть відправити у відставку

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може піти у відставку протягом декількох місяців, якщо уряд продовжить «погано працювати». Про це пише Sky News, посилаючись на двох високопоставлених депутатів Лейбористської партії.

Заступник політичного редактора Sky News Сем Коутс заявив, що його джерела — член уряду і відомий політик — «попередили Стармера».

За словами співрозмовників телеканалу, якщо лейбористи погано виступатимуть на виборах у травні 2026 року в Уельсі, Шотландії та Лондоні, це може ознаменувати кінець перебування Стармера на Даунінг-стріт.

«Рівень незадоволення і відчаю в частині Лейбористської партії настільки вражає, що прямо зараз, в першу річницю, я чую від міністрів в уряді, що Стармеру, можливо, доведеться піти через кілька місяців», — заявив Коутс.

Згідно з даними опитування YouGov, у Великій Британії рейтинг підтримки консервативної партії впав до 16% — це найнижчий показник із 2001 року, писало Bloomberg. Водночас за ліберальних демократів готові проголосувати 17% виборців, а за лейбористів — 22%.

Найбільшу підтримку наразі має партія Reform UK — 29%. Вона здобула перемогу на нещодавніх місцевих виборах.