У Пентагоні повідомили про втрати Ірану після ударів США

Пентагон заявив про затримку іранської ядерної програми на два роки внаслідок нещодавніх ударів США по ключових об’єктах.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на речника Пентагону Шона Парнелла.

Шон Парнелл у коментарі ABC New підтвердив позицію адміністрації Дональда Трампа щодо результативності операції проти іранських ядерних потужностей.

— Це (ядерна програма Ірану – Ред.) затримано на один-два роки. Я думаю, що, ймовірно, ближче до двох років, — заявив представник Пентагону.

Така оцінка контрастує з висновками МАГАТЕ, де генеральний директор Рафаель Гроссі минулого тижня попередив, що Тегеран здатний відновити збагачення урану протягом кількох місяців.

За словами Парнелла, американська операція завдала не лише матеріальної, але й психологічної шкоди іранській програмі.

Використання далекомагістральних бомбардувальників, здатних перебувати в повітрі майже 37 годин безперервно, продемонструвало серйозність намірів Вашингтона.

— Це не просто збагачений уран, центрифуги чи щось подібне. Ми знищили компоненти, які їм були потрібні для створення бомби, — підкреслив речник.

ForUA.com нагадує, що після ударів 23 червня США Іран закрив доступ МАГАТЕ до своїх ядерних об’єктів.

Це викликало хвилювання серед світових лідерів.

Зокрема, президент Франції Емануель Макрон заявив, що вихід Ірану з МАГАТЕ може спричинили ланцюгову реакцію і підірвати всю систему нерозповсюдження ядерної зброї.