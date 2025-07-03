Українців почнуть штрафувати за посилки

З 2 липня 2025 року в Україні почали діяти нові норми Митного кодексу, які суттєво посилюють контроль за міжнародними поштовими відправленнями та імпортом транспортних засобів.

Відтепер, якщо під час перевірки декларації буде виявлено неточну, неправдиву або неповну інформацію — наприклад, занижену вартість товару чи невірно вказану назву — митниця має право не лише накласти штраф, а й повністю конфіскувати посилку.

Згідно з новими правилами:

- Штраф за порушення митних вимог може становити 30–50% від задекларованої вартості товару.

- У разі істотного порушення або виявлення спроби обману товар можуть вилучити на користь держави.

Зміни також стосуються і імпортованих автомобілів, які проходили митне провадження. Власники таких транспортних засобів тепер мають 10 днів, щоб або вивезти авто з України, або перевести його на інший митний режим. За недотримання строків передбачено: штраф до 255 тисяч гривень або повторну конфіскацію транспортного засобу

Фахівці митниці наголошують, що в нових умовах особливо важливо уважно та чесно заповнювати митні декларації, відповідати на запити митних органів, а також не замовляти товари, які заборонено ввозити в Україну.