Перед Європою стоїть дилема: прийняти негативний вплив кондиціонерів на клімат або знайти альтернативні способи впоратися зі спекою

Жорстока спека охопила багато земель Європи, в результаті чого мільйони людей намагаються пристосуватися до рекордних температур. Тепло зберігається навіть вночі, а температура в деяких місцях не опускається набагато нижче 30 градусів.

Кондиціонер дуже рідкісний в європейських будинках. Багато жителів змушені рятуватися за допомогою електричних вентиляторів, пакетів із льодом і холодного душу.

Майже 90% будинків США мають кондиціонери, в Європі це близько 20%, а в деяких країнах набагато нижчі показники. У Великій Британії лише близько 5% будинків мають системи охолодження, багато з яких є портативними блоками змінного струму. У Німеччині цей показник становить 3%.

Оскільки зміна клімату призводить до більш серйозних і тривалих хвиль спеки, дехто ставить під сумнів, чому багаті європейські країни, здавалося б, неохоче приймають кондиціонери, особливо тому, що спека набуває все більш смертельних наслідків, пише CNN.

Здебільшого, багато європейських країн історично не потребували охолодження, особливо на півночі. Теплові хвилі завжди траплялися, але рідко досягали тривалих високих температур, які Європа зараз регулярно переживає.

«У Європі... у нас просто немає традиції кондиціонування повітря... тому що до порівняно недавнього часу це не було серйозною потребою», – сказав Брайан Матервей, керівник Управління енергоефективності та інклюзивних переходів Міжнародного енергетичного агентства.

Це означає, що кондиціонери традиційно вважалися розкішшю, а не необхідністю, тим більше, що їх встановлення та експлуатація можуть бути дорогими. Витрати на енергію в багатьох європейських країнах вищі, ніж у США, тоді як доходи населення, як правило, нижчі.

Ціни на енергоносії ще більше зросли після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, оскільки ЄС робить кроки для поступового зменшення залежності від російської нафти і газу. Хоча ціни стабілізувалися після початкової енергетичної кризи 2022 року, вартість електроенергії для кондиціонера все ще може бути недосяжною для багатьох європейців.

Існує ще й архітектура.

Деякі будівлі в спекотних південноєвропейських країнах були побудовані для спеки. Вони мають товсті стіни, маленькі вікна, які не пропускають сонячні промені всередину, і спроектовані таким чином, щоб максимізувати потік повітря. Це допомогло зберегти в них прохолоду і зменшило потребу в штучному охолодженні.

В інших частинах Європи, однак, будинки не були спроектовані з урахуванням спеки.

"У нас не було звички ... думати про те, як нам залишатися прохолодними влітку. Це дійсно відносно недавнє явище", - каже Матервей.

Будинки на континенті, як правило, старіші, збудовані до того, як технологія кондиціонування стала мейнстрімом. В Англії, яка щойно пережила найспекотніший червень за всю історію спостережень, кожен шостий будинок був побудований до 1900 року.

За словами пані Матервей, старі будинки може бути важче обладнати системами центрального охолодження, хоча це далеко не неможливо.

ноді більшою проблемою є бюрократична тяганина, каже Річард Салмон, директор компанії з виробництва кондиціонерів у Великобританії.

Британська влада часто відхиляє заявки на встановлення кондиціонерів «на основі візуального вигляду зовнішнього конденсаторного блоку, особливо в природоохоронних зонах або на будівлях, внесених до списку пам'яток», - сказав він.

Існує також політичний аспект. Європа пообіцяла стати «кліматично нейтральною» до 2050 року, і різке збільшення кількості кондиціонерів зробить кліматичні зобов'язання ще більш важкодосяжними.

Кондиціонери не лише споживають багато енергії, але й виштовхують тепло назовні. Дослідження використання кондиціонерів у Парижі показало, що вони можуть підвищувати зовнішню температуру приблизно на 2-4 градуси за Цельсієм (від 3,6 до 7,2 за Фаренгейтом). Цей вплив особливо відчутний у густонаселених містах Європи.

Деякі країни запровадили заходи з обмеження використання кондиціонерів. У 2022 році Іспанія запровадила правила, згідно з якими температура в громадських місцях має бути не нижчою за 27 градусів за Цельсієм (80 градусів за Фаренгейтом) для економії енергії.

Ставлення та занепокоєння щодо кондиціонування повітря в Європі змінюються, оскільки континент стає кліматичною «гарячою точкою», де потепління відбувається вдвічі швидше, ніж у решті світу.

Перед континентом стоїть дилема: прийняти енергоємні системи кондиціонування з негативним впливом на клімат, який вони спричиняють, або знайти альтернативні способи впоратися з майбутнім, що стає дедалі спекотнішим.

«Наші будинки повинні бути стійкими не лише до холоду, але й до все більш жорстокої спеки», - говорить Йєтунде Абдул, директор Ради з питань зеленого будівництва Великобританії.

Вже є чіткі ознаки того, що в Європі, як і в багатьох інших частинах світу, зростає споживання енергії. Згідно зі звітом МЕА, кількість кондиціонерів в ЄС, ймовірно, зросте до 275 мільйонів до 2050 року, що більш ніж удвічі перевищує показник 2019 року.

Салмон з компанії Air Conditioning каже, що він бачив, як стрімко зростає попит на кондиціонери. "За останні п'ять років кількість запитів від населення зросла більш ніж утричі. Ця спека, зокрема, підскочила до небес... Люди просто не можуть функціонувати, коли вони киплять о 3-й годині ночі".