Трамп не занурювався в деталі “мирного плану”: у Білому домі не розуміють, що відбувається — WP

The Washington Post із посиланням на високопоставленого американського чиновника повідомляє, що президент США Дональд Трамп фактично не бере участі в опрацюванні деталей запропонованого “мирного плану” щодо України. За словами джерела, команда Білого дому не має чіткого розуміння, які саме рішення ухвалюються і як просуваються переговори.

Чиновник описав стиль участі президента як максимально відсторонений:

“Ти говориш йому: ‘я спробую укласти угоду’. Він відповідає: ‘чудово, іди й подивись, що вдасться зробити’. Ось такий рівень його занурення у питання”, — зазначив співрозмовник видання.

Джерела WP також наголошують, що хаотична комунікація всередині адміністрації створює ситуацію, коли окремі чиновники ведуть розмови з міжнародними партнерами без узгодженої позиції Вашингтона. Це підсилює занепокоєння європейських союзників, які вже неодноразово заявляли про відсутність прозорості в американському підході до “мирного плану”.

Нагадаємо, що дискусії щодо параметрів можливих переговорів США, України та Росії тривають, але офіційні представники Білої дому публічно не розкривають деталей жодних пропозицій.