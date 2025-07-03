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Україна отримала ще одну структуру для «ефективного управління» запасами

Україна отримала ще одну структуру для «ефективного управління» запасами

В Україні розпочало свою діяльність нове державне відомство — Державне агентство з управління резервами України (ДАУР). Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

ДАУР створене з нуля та координуватиметься урядом через першого віцепрем’єра і міністра економіки. Основна мета агентства — прозоро та ефективно управляти державними матеріальними резервами. До завдань належить накопичення важливих ресурсів та їх використання у кризових ситуаціях, зокрема під час війни, стихійних лих чи інших надзвичайних подій.

Нове агентство вже пройшло офіційну реєстрацію, має затверджену структуру та штат співробітників. Наразі на роботу призначили 20 державних службовців, що становить близько 30% від запланованого штату.

ДАУР відповідатиме за контроль формування, зберігання та оновлення стратегічних запасів. Фінансування його діяльності передбачене у державному бюджеті на 2025 рік.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратив підкреслив, що агентство не має нічого спільного зі старою радянською системою і працюватиме за сучасними принципами управління.

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови агентства на Наталію Кінчук.

Теги:

Державне агентство з управління резервами УкраїниДАУРНаталія Кінчук
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