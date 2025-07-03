Пішла з життя відома українська акторка театру і кіно

У віці 76 років пішла з життя українська акторка, заслужена артистка України Тетяна Шеліга. Про сумну звістку повідомила її донька Анастасія Савицька‑Шеліга у Facebook.

«RIP (10.12.1948 – 3.07.2025). Дату і час прощання повідомлю пізніше», — написала донька акторки.

Тетяна Шеліга була відомою своєю багаторічною роботою у Севастопольському академічному російському драматичному театрі імені Анатолія Луначарського, а також у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Вона активно знімалася у кіно, зокрема у популярному серіалі «Коли ми вдома», а також у фільмах «П’ять хвилин до метро» та багатьох інших.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну акторка відмовилася від російської мови та перейшла на українську. У 2022 році їй зробили операцію на серці. Наприкінці квітня 2025 року у Тетяни Леонардівни почалися сильні болі у спині, через які згодом вона не могла піднятися. Весь цей час вона перебувала у лікарні, де її підтримували рідні.

Світла пам’ять…