Зірка «Ліверпуля» Діогу Жота загинув разом із братом

Форвард англійського «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді на заході Іспанії, в провінції Самора. Разом із ним у машині перебував його брат Андре, також професійний футболіст, який також загинув в аварії, повідомляє Marca.

28-річний Діогу Жота був одним із ключових нападників «Ліверпуля», відомим своєю швидкістю, технікою та влучністю. Він приєднався до клубу у 2020 році та швидко став улюбленцем фанатів, відіграючи важливу роль у здобутті клубом низки трофеїв. Окрім клубної кар’єри, Жота регулярно викликався до збірної Португалії, де також демонстрував високий рівень гри.

Жота одружився лише десять днів тому з Руте Кардозу. У нього залишилася дружина та троє маленьких дітей: донька, яка народилася минулого року, а також сини Деніс (2021 року народження) та Дуарте (2023).

Новина про трагедію шокувала футбольний світ та прихильників зіркового нападника. Подробиці аварії наразі уточнюються.