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Ранковий дайджест ForUА: удар по ТЦК у центрі Полтави; ніч терору в Одесі; подарунок Трампа Путіну; скандал у Стразбурзі;

Ранковий дайджест ForUА: удар по ТЦК у центрі Полтави; ніч терору в Одесі; подарунок Трампа Путіну; скандал у Стразбурзі;

3 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Вранці окупанти вдарили по ТЦК у центрі Полтави, - ЗСУ Загинули люди, спалахнула пожежа.

Трамп зробив неочікуваний подарунок Путіну, - ISW  Рішення Трампа призупинити військову допомогу зміцнить впевненість Путіна, що Росія може перемогти у війні на виснаження

Європа хоче позбутися фон дер Ляєн - Euractiv Парламент проведе голосування щодо вотуму недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн

Рашистський дрон влучив житловий дев’ятиповерховий будинок в Одесі – ОВА  Спалахнула пожежа на верхніх поверхах — з 7 по 9.

РФ може вийти з війни у 2026-му, - DerStandard Наступний рік може стати критичним для Путіна, і він шукатиме варіанти виходу.

США зупинили постачання всієї зброї Україні, — The Economist Українські чиновники підозрюють, що це «більш узгоджені зусилля адміністрації Трампа, щоб вичавити політичні поступки з України».

Рішення США про зміну пріоритетів у постачанні зброї торкнулося не лише України, - CBS News Інші країни також можуть перестати отримувати деяку американську зброю.

В автокатастрофі загинув зірка збірної Португалії Діогу Жота, - Marca  Аварія сталася на 65-му кілометрі автотраси A-52, у районі заморської комарки Санабрія. Автомобіль вилетів з дороги і загорівся.

 

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дайджест новин 3 липня
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