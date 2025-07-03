Удар по ТЦК у центрі Полтави: загинули люди, спалахнула пожежа

Сьогодні, близько 9:00, російськітерористи завдали удару по місту Полтава. Про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Внаслідок одного з влучань загорілося приміщення Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ще одна ракета влучила поблизу Полтавського обласного ТЦК, спричинивши пожежу в приватному житловому будинку.

За попередньою інформацією, дві людини загинули, 11поранені. На місці працюють екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється, деталі будуть повідомлені згодом.