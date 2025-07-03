Хто стоїть за шаленою заставою для Чернишова — викриття “Схем”

Журналісти «Схем» з’ясували, що заставу у понад 120 млн гривень за віцепрем’єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, внесли частинами різні особи та компанії.

Основні внески зробили:

Дружина Чернишова Світлана — 10 млн грн і ще 2 668 грн;

ТОВ «Форавто тор» з Дніпра (зареєстрована у квітні 2025 року, торгує автозапчастинами) — 66 млн грн;

Дарія Бедя, директорка з маркетингу групи компаній DIM — 44 млн грн.

ТОВ «Форавто тор» і Дарія Бедя поки що не підтвердили факт внесення застави. Керівник «Форавто тор» Едуард Мартиненко заявив, що чує про це вперше, а Дарія Бедя попросила перенести розмову.

Група компаній DIM належить забудовнику Олександру Насіковському і бізнесмену Максиму Кріппі — останній володіє низкою елітних активів у Києві. Насіковський також заявив, що не знає про внесення застави і не узгоджував це.