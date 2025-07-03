Скандал у Страсбурзі: Європа хоче позбутися фон дер Ляєн

Наступного четверга під час пленарного засідання в Страсбурзі Європейський парламент проведе голосування щодо вотуму недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Ініціатива про недовіру була подана румунським депутатом з ультраправої партії AUR Георге Піпереа та подолала необхідні процедурні бар’єри, повідомляє Euractiv.

Резолюція була офіційно зареєстрована минулого тижня з 74 підписами. Хоча частина депутатів пізніше відкликала свою підтримку, Піпереа заявив, що наразі кількість підписів збільшилася до 79 — що трохи перевищує мінімально необхідний поріг для розгляду.

За інформацією джерела в Європарламенті, президентка ЄП Роберта Мецола підтвердила, що ініціатива відповідає вимогам Регламенту, зокрема правилу 131, і була включена до порядку денного.

Обговорення резолюції заплановане на понеділок, а голосування — на четвер. Однак шанси на ухвалення вотуму недовіри є низькими, адже більшість політичних груп уже оголосили про намір його не підтримувати.

Ініціатива подана у відповідь на недавнє рішення Європейського суду, який розкритикував Урсулу фон дер Ляєн за недостатню прозорість у справі так званого «Pfizergate». Зокрема, суд засудив її за відмову оприлюднити текстові повідомлення, що обмінювалася з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів про закупівлю вакцин від COVID-19.

Крім того, фон дер Ляєн звинувачують у централізації повноважень та нехтуванні роллю Європарламенту, зокрема у випадках відкликання законодавчих ініціатив, зокрема екологічних, без належних консультацій із парламентом.