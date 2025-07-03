Жахлива ніч в Одесі: ворожий дрон влучив у багатоповерхівку

У ніч проти 3 липня рашисти атакували Одесу ударними дронами, влучивши в житловий дев’ятиповерховий будинок. Унаслідок удару спалахнула пожежа на верхніх поверхах — з 7 по 9.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що попри роботу ППО, безпілотникам вдалося завдати шкоди цивільній інфраструктурі. Удари сталися вночі, коли більшість людей спали.

Як повідомив міський голова Геннадій Труханов, рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах — серед них двоє дітей. Всі постраждалі отримують необхідну медичну й психологічну допомогу.

"До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих. Попередній огляд показав, що один з під’їздів зазнав значних ушкоджень. Перебувати там небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі", — зазначив Труханов.

Всього, за даними ДСНС, було евакуйовано 50 мешканців. Пожежу ліквідовано, але будівля зазнала серйозних пошкоджень.

На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи, фахівці з’ясовують рівень пошкоджень конструкцій та можливість подальшої експлуатації житлового будинку.

Це не перший випадок ударів по житлових масивах Одеси за останні тижні — з початку червня ворог активізував використання дронів-камікадзе проти південних регіонів України, зокрема Одещини та Миколаївщини.