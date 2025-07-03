Погода 3 липня: спека та короткочасні дощі

Сьогодні над Україною формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме розсіюванню хмар і підвищенню температури. Це найпомітніше відчують мешканці західних та південних областей. На сході та південному сході країни атмосферний фронт принесе невеликі дощі, повідомляють синоптики. Вітер - переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря +25-30°, на заході та півдні країни до +33°, на сході +21-26°.

У Києві та області – без опадів. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці +28-30°; на Київщині +25-30°.