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Полiтика

У США Лукашенка назвали маніпулятором

У США Лукашенка назвали маніпулятором

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спецпредставник президента США Кіт Келлог нібито пообіцяв йому "попрацювати над обмеженням ударів України по росії". У США цю заяву назвали маніпуляцією.

За словами Лукашенка, він передав Келлогу позицію російського президента Володимира Путіна щодо можливого перемир’я. Мовляв, Москва "не проти" припинення вогню, але вимагає, щоб Захід заборонив Україні завдавати ударів по території РФ. Лукашенко заявив, що Келлог на це відповів: "Ми попрацюємо в цьому напрямі".

Однак Кіт Келлог спростував цю заяву. Він наголосив, що його слова були вирвані з контексту, і жодних обіцянок про обмеження дій України він не давав.

Будь-яке обмеження поведінки Києва було б можливим лише у відповідь на дії Москви. Я не робив жодних коментарів про подальші дії України поза межами повного припинення вогню, - написав Келлог у X.

Келлог підтвердив, що під час зустрічі з Лукашенком 21 червня обговорювали припинення вогню між Росією та Україною, а також війну загалом. Цей візит також супроводжувався звільненням 14 білоруських політв’язнів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Кіт КеллогОлександр Лукашенковійна рф проти України
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