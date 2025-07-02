Могила цадика Нахмана в Умані отримала новий статус

Кабінет міністрів України надав сьогодні могилі цадика Нахмана, розташованій у місті Умань Черкаської області, статус пам’ятки національного значення. Раніше вона мала категорію пам’ятки місцевого значення, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про об’єкт за адресою: вул. Григорія Косинки, 1, який тепер має офіційне визнання на національному рівні як історична пам’ятка.

Довідка: Цадик Нахман, засновник брацлавського хасидизму, жив наприкінці XVIII — на початку XIX століття. Його могила — духовне місце для хасидів, які щороку приїздять до Умані на Рош га-Шана — єврейський Новий рік. У ці дні в місто з’їжджаються десятки тисяч паломників з усього світу. Цьогоріч свято триватиме з 22 по 24 вересня. Хасиди вважають, що якщо вони зустрінуть Рош га-Шана біля могили цадика Нахмана, то наступний рік буде дуже щасливим для них.